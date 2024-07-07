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Fatih'te Kaçak Midye Operasyonu: 1 Ton Midye Ele Geçirildi

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Fatih'te gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton kaçak midye ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Eminönü sahilinde bir aracın kasasına midye yüklendiğini tespit etti. Yasa dışı midye avcılığı yapan M.A. ve Ü.A. gözaltına alındı. Midyeler, canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü. Şüphelilere 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.

Fatih'te, 1 ton kaçak midye ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Eminönü sahilinde bir aracın kasasına midye yüklendiğini tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı midye avcılığı yapan M.A. ve Ü.A. gözaltına alındı.

Araç kasasında bulunan yaklaşık 1 ton ağırlığında 36 çuval midye canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla denize döküldü.

Gözaltına alınan 2 şüpheliye 52 bin 484 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eminönü Çevre Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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