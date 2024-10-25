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Fatih'te İstismar İddiası Üzerine Baba Baltayla Saldırdı

Fatih'te İstismar İddiası Üzerine Baba Baltayla Saldırdı
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Fatih'te 17 yaşındaki kızı H.N.D.'yi istismar ettiği iddia edilen Kadir İ.Y.'ye, baba İlker Demirdöven baltayla saldırdı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, FATİH'te İlker Demirdöven, kızı H.N.D'yi (17) istismar ettiği gerekçesiyle, Kadir İ.Y.'ye (28) baltayla saldırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki H.N.D., 28 yaşındaki erkek arkadaşının geçtiğimiz günlerde kendisini istismar ettiğini babası İlker Demirdöven'e anlattı. Kızının söylemleri üzerine İlker Demirdöven, motosikletle yaşadıkları sokaktan geçen Kadir İ. Y.'yi gördü. Baba Demirdöven evden aldığı baltayla şüpheliye saldırmaya çalıştı. Balta darbelerinden kurtulan Kadir İ.Y. olay yerinden yaya şekilde kaçarken, baba Demirdöven motosiklete zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.N.D ve baba İlker Demirdöven'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü. Ekipler daha sonra yaptıkları çalışmanın ardından istismar iddiası üzerine Kadir İ.Y.'yi gözaltına aldı. Tarafların ifadelerinin alınmasının ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken ekiplerin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Emre Can, "Ben buradan geçiyordum. Bir baktım adamın biri yerde motoru parçalıyordu. Neden saldırdığını tam olarak bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla kızın babası kızı erkek arkadaşıyla görüyor o yüzden saldırıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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