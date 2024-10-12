Fatih'te İsrail protestosu; sloganlar atan grup yürüyüş yaptı

İhh İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen, ' İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı ve son günlerde yaşanan şiddet ve cinayet' olaylarına dikkat çekmek için Bayazıt Meydanı'nda toplanan kalabalık Ayasofya Camii'ne kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulanan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Bu savaşı yenilgiyle bitireceğiz. Müjdeler olsun. İsrail bitecek hiç tereddüt etmeyin. Allah'ın izniyle bitecek. Savaşı her yaydığında İsrail'in gücü azalıyor" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen, 'İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı ve son günlerde yaşanan şiddet ve cinayet' olaylarına dikkat çekmek için çok sayıda kişi, Fatih'te Bayazıt Meydanı'nda toplandı. Toplanan kalabalık pankartlar eşliğinde sloganlar atarak Ayasofya Camii'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında çevik kuvvet ekipleri bazı iş yerlerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşün ardından Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım basın açıklamasında bulundu.

'HERKES ŞİDDETİ KONUŞUYOR'

Son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarına değinen İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Biz bu dünyayı temizlemekle görevliyiz çünkü biz iyi insanlarız. O nedenle öncelikle şunu belirtmek gerekir, kendimizi düzeltmeden halklarımız, insanlarımızı düzeltmeden Küdüs'ü kurtarmak mümkün olmuyor. İşte halimiz ortada ailelerimize sahip çıkamıyoruz, boşanmalar arttı, çocuklar da anne baba sevgisi, saygısı kalmadı, anne baba çocuklara merhamet etmiyor. Bu ülkede çocuklar dövüldü, kadınlar dövüldü, zorbalık yapıldı bazen de kadınlar erkeklere zorbalık yaptı. Neden? çünkü değerlerimizden uzaklaştık. Son günlerde yapılanlara bakın, herkes ne oluyor diyor, herkes kadına şiddeti konuşuyor, erkeğe şiddetli konuşuyor, çocuğa şiddetli konuşuyor peki bunun arka planını konuşuyor mu? neden bu şiddetler oluyor. Adam ateist olmuş, deist olmuş karışmıyorum ama okulda öğretmensin alıp çocuğu dininden uzaklaştırıyorsan senin karşındayım. Burada bazı öğretmenler var isim isim biliyoruz. Çocukları ailelerinden kopardılar, bazı öğretmenler de onlarla mücadele ediyor, sonra bazı televizyon programları çıkıp diyor ki, tebliğciler okullarda çalışıyor, çalışacağız. Okuldaki çocuğa önce ahlak ve maneviyat diyeceğiz, inadına çalışacağız. Okullardaki çocuğa Kur'an öğreteceğiz, Peygamber öğreteceğiz, ahlak öğreteceğiz, anne ve babasına saygıyı öğreteceğiz" dedi.

'AMERİKA İSRAİL'İN OYUNUNA GELDİ'

Filistin'de bir yıldır devam eden savaşla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Savaş mı bitti? Lübnan'da savaş mı başlamadı? Bu adamlar ta Türkiye'ye kadar gelmeyi hedeflemiyor mu? E peki bu uyku hali nedir bizde? Hiç yakışmadı değil mi? Hani boykot? O boykot edilen yerlerde Gazzeli çocukların etini mi yedireceksiniz siz? Utanmıyor musunuz? Bir de bize diyorlar ki yumuşak olmak lazım. Neyi yumuşağı olacağız? Gazzeli çocuğun kolu kopuyor. Gazzeli çocuğun bacağı kopuyor. Hazır olun, sakın vazgeçmeyin. Toplumu tekrar meydanlara indirin. Zannetmeyin ki bu savaşı yenilgiyle bitireceğiz. Müjdeler olsun. İsrail bitecek, hiç tereddüt etmeyin. Allah'ın izniyle bitecek. Savaşı her yaydığında İsrail'in gücü azalıyor. Evet ölüyoruz, şehit oluyoruz. Ama şu da bir gerçek, zamana yayılan bir savaş var ve yenilginin zaferiyle bitecek inşallah. Yenile yenile zafere ulaşacağız. Hiç tereddüt etmeyin, dik durun. İsraf etmeyin, yardım gönderin. Kimseye aldanmayın. Yani şu anda Amerika da bitecek, emperyalistlerin tümü bitecek. Tereddütsüz inanın buna. Allah bunu böyle buyuruyor Kur'an'da, bunlar yenilecek. Ama biz de görüyoruz. Bu geri zekalı Amerika İsrail'in oyununa geldi. İsrail Amerika'yı bitirecek. Ama hangi Amerika'yı? Siyonist Amerika'yı bitirecek." ifadelerine yer verdi.