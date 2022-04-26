Son dakika haber: FATİH'TE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN

FATİH'te sur restorasyonunda çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangını itfaiye söndürdü.

Sarayburnu Kennedy Caddesi'nde bulunan sur restorasyonunda işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken üç konteyner kullanılamaz hale geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel