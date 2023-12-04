Üye Girişi
Haberler

Fatih'te İş Yerinde Yangın Çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fatih'te bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

FATİH'de 6 katlı binanın giriş katındaki iş alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, Mercan Mahallesi Yavaşça Şahin Sokakta saat 10.00 sıralarında 6 katlı binanın giriş katındaki saç tokası satan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki alevler kısa sürede büyüdü ve bütün dükkanı sardı.

Alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İş yerinden çıkan dumanlar sokağı da kaplayınca sokakta kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

"HER YERİ DUMAN KAPLADI"

Yangını gören Behçet Koçoğlu "Bir anda her yeri duman kapladı, itfaiye çok hızlı bir şekilde yetişti. O anda içeride kimsenin olmaması büyük bir şans zaten" diye konuştu. Polis ekipleri de yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title