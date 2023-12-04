Fatih'te İş Yerinde Yangın Çıktı

Fatih'te bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

FATİH'de 6 katlı binanın giriş katındaki iş alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, Mercan Mahallesi Yavaşça Şahin Sokakta saat 10.00 sıralarında 6 katlı binanın giriş katındaki saç tokası satan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki alevler kısa sürede büyüdü ve bütün dükkanı sardı.

Alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İş yerinden çıkan dumanlar sokağı da kaplayınca sokakta kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

"HER YERİ DUMAN KAPLADI"

Yangını gören Behçet Koçoğlu "Bir anda her yeri duman kapladı, itfaiye çok hızlı bir şekilde yetişti. O anda içeride kimsenin olmaması büyük bir şans zaten" diye konuştu. Polis ekipleri de yangın ile ilgili soruşturma başlattı.