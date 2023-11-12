FATİH'te İş Hanında Büyük Hırsızlık

FATİH'te bir iş hanına giren hırsızlar, değeri 2 buçuk milyon lira olan döviz, tesbih, altın ve gümüş gibi eşyaları çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahipleri büyük zararlarını polise bildirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Uzun Çarşı Caddesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. İçerisinde tesbih, kuyumcu ve altın atölyelerinin bulunduğu hana giren 2 hırsız, önce güvenlilik kameralarını kırdı. Ardından İş hanındaki dükkanlardan döviz, tesbih, altın, gümüş gibi toplam değeri 2 buçuk milyon lira olan malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Sabah durumu fark eden iş yeri sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların girdikleri iş yerlerinin güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdikleri anlar ise güvenlik kameralarında yansıdı.

"800 BİN LİRA ZARARIM VAR"

İş hanında değerli tesbihler satan Murat Akbulut, "Saat 11.00 civarında komşum aradı, bana hanın soyulduğunu söyledi, ben de buraya geldim. Geldiğimde gördüğüm manzara, kasamı dükkandan çıkartmışlar. İçindeki altınları, paraları dövizlerin hepsinin almışlar. Dükkanda, kaliteli tespihlerim vardı 7 tane, tespihlerimin piyasa değeri yaklaşık 150 bin liraydı. 3 adet bilezik, 21 Bin dolar civarı döviz, 8 bin TL nakit para 8-10 adet çeyrek altın vardı. Toplamda yaklaşık 800 bin lira civarında zararım var" dedi.

"HAN OLARAK 2 BUÇUK MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR"

İş hanında dükkanı olan Doğuş Yayla, "Gece 23.45 civarında hana hırsızlar girmiş. Handaki hemen hemen bütün dükkanları patlatmışlar.

Bizim zararımız toplam 800 bin ila 1 milyon lira civarında. Han olarak da toplama 2 buçuk milyon lira zararımız var. Kasalardan altın, döviz ve gümüş değerli eşyalarımızı almışlar" ifadelerini kullandı.