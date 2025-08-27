Fatih'te inşaat malzemeleri dükkanında ceset bulundu

Fatih'te inşaat malzemeleri dükkanında ceset bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te bir inşaat malzemeleri dükkânındaki kuyuda erkek cesedi bulundu. Mahalle sakinleri kötü kokularla birlikte durumu polise bildirirken, cesedin yaklaşık bir hafta önce kaybolan Sedat D.ye ait olduğu tespit edildi.

Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cibali Caddesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerinden kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, dükkandaki kuyuda ceset olduğunu tespit etti.

Cesedin çıkarılması için adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri tarafından kuyudan çıkarılan cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Sedat D'ye ait olduğu anlaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polisin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
Fenerbahçe, Benfica'ya karşı isabetli şut çekemedi

Bu istatistiği duyanlar inanamıyor! Taraftar çılgına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a transfer olması pahalıya patladı! Leroy Sane'yi yıkan haber

Galatasaray'a transfer olması pahalıya patladı! Sane'yi yıkan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.