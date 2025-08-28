Fatih'te İnşaat Malzemeleri Dükkânında Erkek Cesedi Bulundu, İki Şüpheli Tutuklandı
Fatih'te inşaat malzemeleri satılan bir dükkânın kuyusunda bulunan erkek cesediyle ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, Sedat Dereli'nin cesedinin bulunmasıyla gündeme geldi.
Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sedat Dereli'nin (43) cesedinin dün Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi'nde inşaat malzemelerinin satıldığı iş yerindeki kuyuda bulunmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler A.C.K. ve babası Ş.K'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel