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Fatih'te İnşaat Alanında Kaza: Kamyon Şoförü Ağır Yaralandı

Fatih'te İnşaat Alanında Kaza: Kamyon Şoförü Ağır Yaralandı
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Fatih'te inşaat alanında iş makinesinin çarpması sonucu 'kuyu temel'e düşen kamyon şoförü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı şoförü kurtardı.

Fatih'te inşaat alanında iş makinesinin çarpmasıyla "kuyu temel"e düşen kamyon şoförü ağır yaralandı.

Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki inşaat alanına hafriyat almak için gelen kamyon şoförü Muhammed A., aracından indiği sırada iş makinesinin çarpmasıyla, yandaki binaların zarar görmemesi için destekleme amacıyla yapılan yaklaşık 10 metre derinliğindeki "kuyu temel"e düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyon şoförünü, kepçenin ucuna bağladıkları halat yardımıyla düştüğü yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Muhammed A., sağlık ekiplerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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