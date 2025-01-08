Fatih'te İETT Otobüsüne Çarpan Otomobilde 8 Kişi Yaralandı
Fatih'te meydana gelen trafik kazasında, İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan 3 kişiyi kurtarıp yaralıları hastaneye kaldırdı.
Fatih'te İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda Dilek K'nin kullandığı 57 AU 347 plakalı otomobil, 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Aksaray istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.