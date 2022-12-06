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FATİH'TE İETT OTOBÜSÜNDE 'MEŞALE' PANİĞİ

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FATİH'TE İETT OTOBÜSÜNDE 'MEŞALE' PANİĞİ

FATİH'te seyir halindeki İETT otobüsünün içinde bir yolcu tarafından meşale yakılarak yere atıldığı öne sürüldü.

FATİH'te seyir halindeki İETT otobüsünün içinde bir yolcu tarafından meşale yakılarak yere atıldığı öne sürüldü. Otobüsün içeresindeki yolcular panikle dışarı çıkarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.  İBB'den yapılan yazılı açıklamada ise "Kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakılmış olup herhangi bir yaralı bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Olay, Eminönü- Kocamustafapaşa seferini yapan 35 sefer numaralı otobüsün içinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu tarafından meşale yakılarak yere atıldı. Otobüsteki dumanları gören şoför Fehim Geçim otobüsü durdu. Yolcular panikle aşağıya indi. Meşaleyi attığı öne sürülen şüpheli kişi ya da kişiler koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten dumanın tahliye edilmesinin ardından yerde meşale ve biber gazı olduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, otobüsteki incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI: YANICI MADDE YAKILMIŞ

İBB'den yapılan yazılı açıklamada ise "35 hattında çalışan B-1767  (istikamet Aksaray) Saraçhane alt geçidi çıkışında araç içinde kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakılmış olup herhangi bir yaralı bulunmamakta, olay yerinde polis ekipleri  inceleme yapmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Görüntü dökümü

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Otobüsten detaylar

Polis ekiplerinin incelemelerinden detaylar

Meşale olduğu iddia edilen materyal

Yerde bulunan biber gazı ve benzerleri

İETT şoförü Fehim Geçim röportaj

Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kocamustafapaşa İETT Güncel Haberler

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