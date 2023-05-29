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Fatih'te havai fişek kazası

Güncel Haberler

Seçim kutlaması sırasında havai fişek bataryası yere düşünce Fatih'te paniğe neden oldu. Havai fişekler kalabalığın arasında patladı ancak şans eseri yaralanan olmadı.

FATİH'te seçim kutlaması sırasında havai fişek bataryasını yere düşüren bir kişi paniğe neden oldu. Havai fişekler onlarca kişinin arasında patladı.

Fatih'te seçim kutlaması yapanlar arasındaki bir grup genç havai fişek atmak istedi. Gruptaki bir kişi havaya kaldırdığı bataryayı yere düşürünce havai fişekler kalabalığın arasında peşi sıra patlamaya başladı. Panik dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Onlarca kişi sağa sola kaçıştı. Şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Güncel Haberler

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