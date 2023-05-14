Fatih'te hareketli dakikalar

FATİH'te motosikletli iki şüpheliyi durdurmak için polis havaya ateş açtı.

İSTANBUL DHA - FATİH'te motosikletli iki şüpheliyi durdurmak için polis havaya ateş açtı. Yere düşen motosikletteki iki şüpheli yakalanırken alkollü oldukları öne sürüldü.

Fatih İlçe Seçim Kurulu önünden geçen motosikletli iki kişiye polis dur ihtarında bulundu. Şüpheliler durmayarak yollarına devam edince polis havaya ateş açtı. Şüpheliler düşerken ilçe seçim kurulundan çıkan çok sayıda polis koşarak olay yerine geldi. Yerde yatan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken alkollü oldukları belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.