Fatih İlçe Seçim Kurulu önünde motosikletli 2 kişinin dur ihtarına uymaması üzerine polis havaya ateş açtı
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İstanbul'da Fatih İlçe Seçim Kurulu önünde motosikletteki 2 kişinin dur ihtarına uymaması üzerine polis havaya ateş açtı. Yere düşen şahıslar gözaltına alındı.
Fatih İlçe Seçim Kurulu önünden geçen motosikletli iki kişiye polis dur ihtarında bulundu. Şüpheliler durmayarak yollarına devam edince polis havaya ateş açtı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheliler düşerken ilçe seçim kurulundan çıkan çok sayıda polis koşarak olay yerine geldi. Yerde yatan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken alkollü oldukları belirtildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel