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Fatih İlçe Seçim Kurulu önünde motosikletli 2 kişinin dur ihtarına uymaması üzerine polis havaya ateş açtı

Güncel Haberler

İstanbul'da Fatih İlçe Seçim Kurulu önünde motosikletteki 2 kişinin dur ihtarına uymaması üzerine polis havaya ateş açtı. Yere düşen şahıslar gözaltına alındı.

Fatih İlçe Seçim Kurulu önünden geçen motosikletli iki kişiye polis dur ihtarında bulundu. Şüpheliler durmayarak yollarına devam edince polis havaya ateş açtı.

Fatih İlçe Seçim Kurulu önünde motosikletli 2 kişinin dur ihtarına uymaması polis hava ateş açtı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler düşerken ilçe seçim kurulundan çıkan çok sayıda polis koşarak olay yerine geldi. Yerde yatan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken alkollü oldukları belirtildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Fatih İlçe Seçim Kurulu önünde motosikletli 2 kişinin dur ihtarına uymaması polis hava ateş açtı

Fatih İlçe Seçim Kurulu önünde motosikletli 2 kişinin dur ihtarına uymaması polis hava ateş açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Fatih DHA Güncel Haberler

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