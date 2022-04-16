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FATİH'TE HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te 6 ayrı hırsızlık olayının ardından otopark görevlisi kılığına giren polis ekipleri, şüpheliyi otoparka yine hırsızlık amaçlı geldiği sırada yakaladı.

FATİH'te 6 ayrı hırsızlık olayının ardından otopark görevlisi kılığına giren polis ekipleri, şüpheliyi otoparka yine hırsızlık amaçlı geldiği sırada yakaladı. Hareketli anların yaşandığı o dakikalar kameraya yansıdı.

Polis, Fatih'te bulunan otoparkta gerçekleşen 6 hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, aralıklarla otoparka gelerek araçlardan hırsızlık yapan kişiyi beklemeye başladı. H.İ. adlı şüpheli, 13 Nisan'da tekrar otoparka geldi. Otopark görevlisi kılığındaki polis harekete geçti.

Polisleri fark eden H.İ. elindeki tornavidayı sallayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı.

Yaşanan kovalamacanın sonucunda şüpheli, Cibali Mahallesi Alaattin Çıkmazı'nda gözaltına alındı.

H.İ., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Otodan Hırsızlık", "Görevli Memura Mukavemet" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FATİH'TE HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

FATİH'TE HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

FATİH'TE HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

FATİH'TE HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

FATİH'TE HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

FATİH'TE HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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