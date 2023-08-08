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FATİH'te Hanutçulara ve Seyyar Satıcılara Denetim

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven timleri tarafından Fatih genelinde hanutçulara ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çok sayıda kişiye para cezası kesildi.

FATİH'te hanutçulara ve seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven timlerinin katılımıyla Fatih genelinde yapılan denetimlerde çok sayıda kişiye para cezası kesildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven timleri, Fatih genelinde hanutçulara ve seyyar satıcılara yönelik Fatih genelinde denetim düzenledi. Denetim, 80 polisin katılımıyla gerçekleştirildi. Beyazıt Meydanı ve çevresinde yapılan denetimlerde hanutçuluk ve seyyar satıcılık yapan çok sayıda kişiye idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Fatih Güncel Haberler

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