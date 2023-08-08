Fatih'te Hanutçulara İdari İşlem

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, turistik bölgelerde hanutçuluk yapan 77 kişiye idari işlem yaptı.

Fatih'te polis ekiplerinin uygulamasında 77 kişiye hanutçuluktan idari işlem yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Eminönü, Çemberlitaş, Gedikpaşa, Sirkeci, Kumkapı, Akbıyık ve Beyazıt'ta uygulama gerçekleştirdi.

Vatandaş gibi davranarak turistik mekanlarda dolaşan sivil polisler, yabancı turistler ve vatandaşlara rahatsızlık veren hanutçular ile usulsüz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetimlerde bulundu.

Denetimlerde, hanutçuluk yapan 77 kişi ile vize ihlalinde bulunan 2 kişi ve dilencilik yapan 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerin, ilçedeki turistik bölgelerde 80'den fazla sivil polisin katılımıyla gün boyu sürdürüldüğü öğrenildi.