Üye Girişi
Haberler

Fatih'te hanutçular ile seyyar satıcılara denetim yapıldı

Güncel Haberler

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde hanutçular ve seyyar satıcılar üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Beyazıt Meydanı ve çevresinde yapılan denetimlerde Kabahatler Kanunu'na muhalefet eden 9 kişiye ceza kesildi.

Fatih'te hanutçular ile seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptı.

Vatandaş gibi turistik mekanlarda dolaşan sivil polisler, yabancı turistler ve vatandaşlara rahatsızlık veren hanutçular ile usulsüz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetimlerde bulundu.

???????Beyazıt Meydanı ve çevresindeki denetimlerde sivil polisler tarafından Kabahatler Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 9 kişiye zabıta ekiplerince ceza kesildi.

Denetimlerin, Fatih'te başta turistik mekanlar olmak üzere 8 ayrı noktada 80'den fazla sivil polisin katılımıyla gün boyu süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title