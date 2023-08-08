Fatih'te hanutçular ile seyyar satıcılara denetim yapıldı
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde hanutçular ve seyyar satıcılar üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Beyazıt Meydanı ve çevresinde yapılan denetimlerde Kabahatler Kanunu'na muhalefet eden 9 kişiye ceza kesildi.
Fatih'te hanutçular ile seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde uygulama yaptı.
Vatandaş gibi turistik mekanlarda dolaşan sivil polisler, yabancı turistler ve vatandaşlara rahatsızlık veren hanutçular ile usulsüz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetimlerde bulundu.
???????Beyazıt Meydanı ve çevresindeki denetimlerde sivil polisler tarafından Kabahatler Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 9 kişiye zabıta ekiplerince ceza kesildi.
Denetimlerin, Fatih'te başta turistik mekanlar olmak üzere 8 ayrı noktada 80'den fazla sivil polisin katılımıyla gün boyu süreceği öğrenildi.