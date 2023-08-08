Fatih'te hanutçular ile seyyar satıcılara denetim yapıldı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde hanutçular ve seyyar satıcılar üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Beyazıt Meydanı ve çevresinde yapılan denetimlerde Kabahatler Kanunu'na muhalefet eden 9 kişiye ceza kesildi.