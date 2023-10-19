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Fatih'te halk otobüsü şoförünü kesici aletle saldıran kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir-Taksim hattında hizmet veren İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü A.K'nin, bir sürücü tarafından kesici aletle yaralanmasına ilişkin çalışma yaptı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı ve adliyeye sevk edildi.