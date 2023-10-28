FATİH'te Hafriyat Kamyonu Tramvay Hattına Zarar Verdi

FATİH'te bir hafriyat kamyonunun tramvay hattına enerji sağlayan telleri koparması nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler aksadı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre seferler, Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılıyor.

FATİH'te bir hafriyat kamyonunun tramvay hattına enerji sağlayan telleri koparması nedeniyle, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay hattında seferler aksadı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre seferler, Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılıyor.

Olay, saat 22.20 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi, Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Beyazıt Tramvay durağı ile Laleli Tramvay durağı arasında devam eden yürüyüş yolu çalışmaları sırasında bir hafriyat kamyonunun damperi, tramvay hattına enerji sağlayan elektrik kablolarını kopardı. Enerjinin kesilmesi nedeniyle hattaki tramvaylar bir süre seferlerine devam edemedi. Konuyla ilgili Metro İstanbul'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda bir inşaat firmasına ait damperli kamyonun katener (enerji) telini koparması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.