FATİH'te Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı

FATİH'te seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vatan Caddesi'nden Aksaray istikametinde saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan Enes Avcı yönetimindeki 34 EE 8941 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Araçtan çıkan dumanı gören sürücü Enes Avcı kenara park edip aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.