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FATİH'te Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı

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FATİH'te seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

FATİH'te seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Vatan Caddesi'nden Aksaray istikametinde saat 10.00 sıralarında  seyir halinde olan Enes Avcı yönetimindeki 34 EE 8941 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Araçtan çıkan dumanı gören sürücü Enes Avcı kenara park edip aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vatan Caddesi İtfaiye Tragger Güncel Haberler

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