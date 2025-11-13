Haberler

Fatih'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan ailenin iki çocuğu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin oteldeki yemeklerden etkilendiği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih'te bir otelde konaklayan ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 ve 6 yaşındaki çocukları yaşamını yitirdi.

İlçede bulunan bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem B. ile çocukları Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3) mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı.

Çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Baba Servet B. entübe edilirken, anne Çiğdem B'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada ailenin, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığını, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediğini belirledi.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edildi.

Otelde anne Çiğdem B'nin, kızı Masal B'nin hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı, çocukların hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri otelin kamera kayıtlarını muhafaza altına alarak 4 tanığın ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, iki evlatlarının hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Ailenin 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktaran Güner, "Anne ve babanın yoğun bakımdaki tedavileri sürmektedir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyor, tedavileri süren anne ve babanın sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
