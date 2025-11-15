Haberler

Fatih'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: Aile Hastanede Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Fatih'te bir aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otelin ilaçlandığı ancak incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirlendi.

Fatih'te anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ailenin kaldığı otelin 11 Kasım'da ilaçlandığı ancak AFAD tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı tespit edildi.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, ölen anne Çiğdem Böcek ile tedavisi devam ettiği sırada görüşme yapılarak ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

Çiğdem Böcek ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla 9 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a geldiklerini ve Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşiyle birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini anlattı.

10 Kasım sabahı otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların da sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini bildiren Böcek, 11 Kasım sabahı ise eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını söyledi.

Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan "G**** Kokoreç Midye" isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin de tavuk tantuni yediğini aktardı. Daha sonra Fatih'te H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini beyan etti.

"Çocuklara probiyotikten başka tedavi uygulanmadı"

Çiğdem Böcek, 12 Kasım gece 01.00 sıralarında mide bulantısına uyandıklarını ancak sabah saat 09.00 sıralarında Bezmialem Hastanesi'ne gittiklerini, eşiyle kendisine serum takıldığını, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaç yazıldığını, çocuklarına Bezmialem Hastanesi'nde bakılmadığı için Çapa Hastanesi'ne gittiklerini, burada çocuklarına probiyotik yazıldığını ve başka bir tedavi uygulanmadığını ifade etti.

Aynı gün otele döndüklerini ve mide rahatsızlığından dolayı hiçbir şey yemediklerini dile getiren Böcek, 13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Otel sahibinin 2 suç kaydı çıktı

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin sahibi H.O.'nun "kasten yaralama" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından 2, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlunun "taksirle yaralama", "dolandırıcılık" ve "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçlarından 3 suç kaydı olduğu tespit edilirken, ilaçlama şirketindeki işçi D.C.'nin suç kaydı olmadığı belirlendi.

Midyelerin ham halini satan H.S, "G*** Kokoreç ve Midye" iş yerinde çalışan garson S.Y. ile aynı işletmede aşçı E.E, midyeyi hazırlayan kişi F.A, midye tezgahının sahibi M.K. ile "S*** Kafe"de garson olarak çalışan Ö.T.'nin, "bilgi sahibi" olarak ifadeleri alındı.

Esnaf suçlamaları kabul etmedi

Gözaltındaki seyyar midyeci, kokoreççi ve lokum satışı yapan şüphelilerin, bölgede uzun süredir esnaflık yaptıklarını, ürünlerinin taze olduğunu söyleyerek, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Söz konusu otelde 11 Kasım akşamı 17.00 sıralarında ilaçlama şirketi tarafından ilaçlama işlemi yapıldığı belirlenen soruşturmada, AFAD tarafından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı anlaşıldı.

Ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayeneler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, alınan gıda numunelerinin sonuçları ile ilgili laboratuvar tetkik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne dün hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
