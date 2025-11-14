Haberler

Fatih'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 2 Çocuk ve Anne Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin 2 çocuğu ve annesi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocukların ve annenin öldüğü bildirildi, otopsi işlemleri tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih'te, ailece gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 çocuğun ardından, annelerinin cenazesinin de otopsi işlemleri tamamlandı.

Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye götürülen Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek'in (27) hayatını kaybetmesi, baba Servet Böcek'in (36) de hastanede tedavisinin devam etmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesine ulaştı.

Alınan bilgiye göre, dün iki kardeşe yönelik başlatılan otopsi işlemi tamamlandı.

Otopsi sonucunda 2 çocuğun dizlerinde ekimoz ve mide mukozasında hiperemi, yer yer submukozal kanamalar dışında belirgin makroskobik patolojik bulguya rastlanmadığı, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği öğrenildi.

İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik numunelerin alındığı bilgisine ulaşıldı.

Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek'in cenazesi de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Annenin otopsisinde de dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, bağırsaklarda olağan kimüs ve gaita içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığı belirlendi.

Ayrıca annenin de histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik numunelerinin alındığı, mide ve bağırsak içeriklerinin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği öğrenildi.

Anne ve çocuklardan alınan örneklerin analizinin ardından kesin ölüm sebeplerinin belirleneceği belirtildi.

Baba Servet Böcek'in hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, ailenin yemek yediği, mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anne ve çocuklarının cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınmıştı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Facianın yaşandığı ilçenin meclis toplantısında gerginlik
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Facianın yaşandığı ilçenin meclis toplantısında gerginlik
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.