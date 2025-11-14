Fatih'te Gıda Zehirlenmesi Şüphelisi Aile, Hastanede Hayatını Kaybetti

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumundan yakınlarınca teslim alındı.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne Çiğdem ve çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek'in (3) otopsi işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumuna gelen Böcek ailesinin yakınları, cenazeleri teslim aldı.

Afyonkarahisar'a götürülecek cenazelerin, yarın defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumunun bahçesinde bekleyen Çiğdem Böcek'in annesi ağıt yaktı.

Baba Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin bir haftalığına Türkiye'ye tatile geldiğini belirterek, hastaneye gezerek giren aile bireylerinin daha sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ölümlerin sebebinin araştırılmasını isteyen Çelik, "Bizim çocuklardan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen yok mu, bilmiyorum. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Özellikle de Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Biz, Isparta'dan buraya geldik. İki gündür ağlıyoruz, yollarda. Başkalarının da canı yanmasın hiç olmazsa." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.