Fatih'te Gıda Zehirlenmesi Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 11'e Yükseldi

Güncelleme:
Fatih'te gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e ulaştı. Olay sonrası otelde incelemeler yapıldı ve şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

Fatih'te anne ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 11'e çıktı.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 3 zanlı daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi olduğu öğrenildi.

Böylece soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 11'e çıktı.

Toplam 8 şüphelinin ise bugün İstanbul Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Olay

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
