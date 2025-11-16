Haberler

Fatih'te Gıda Zehirlenmesi Soruşturmasında 8 Gözaltı

Güncelleme:
Beşiktaş'ta yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.

Fatih'te anne ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli, yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin devam ettiği ve bu şüphelilerin yarın savcılığa çıkarılmak üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

Ayrıca, Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin rapor sonucunun da beklendiği öğrenildi.

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.

Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de dün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, dün polis ekipleri otelde yaptığı inceleme yapmıştı. İncelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
