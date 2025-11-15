Fatih'te Gıda Zehirlenmesi İddiası: 7 Gözaltı

Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi.