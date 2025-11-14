Fatih'te Gıda Zehirlenmesi: Anne ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun yemek yedikleri midyeci, kokoreççi, lokumcu ve bir kişi daha gözaltına alındı.

Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin yemek yediği mühürlenen restorandaki midyeci, kokoreççi ve lokumcunun da aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ayrıca ailenin rahatsızlanmaları sonrasında hastaneye geldikleri anlar da güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ailenin hastanede kayıt açtırdıktan sonra koltuklara oturarak muayene sırasını beklemeleri yer alıyor.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.