Fatih'te Gıda Zehirlenmesi: Anne ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan 2 çocuğun ardından, anneleri Çiğdem Böcek de yaşamını yitirdi. Ailenin bulunduğu restoran mühürlendi, baba Servet Böcek yoğun bakımda.

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 2 çocuğun annesi Çiğdem Böcek de yaşamını yitirdi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal'ın (3) hayatını kaybetmesinin ardından anne Çiğdem Böcek de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Servet Böcek'in ise entübe edildiği, yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de yemek yedikleri belirlenen restoran da mühürlendi.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
