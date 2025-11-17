Fatih'te Gıda Zehirlenmesi: Aileden Bir Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Baba Servet Böcek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Fatih'te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailede Kadir Muhammet (6), Masal B. (3) ve Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel