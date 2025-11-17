Haberler

Fatih'te Gıda Zehirlenmesi: Aileden Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fatih'te Gıda Zehirlenmesi: Aileden Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Baba Servet Böcek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Fatih'te otelde konaklayan aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendiği öne sürülen ailede Kadir Muhammet (6), Masal B. (3) ve Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
