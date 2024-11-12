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Fatih'te Geri Manevra Yapan Otomobil Motosiklete Çarptı

Fatih'te Geri Manevra Yapan Otomobil Motosiklete Çarptı
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Fatih'te sapağı kaçıran otomobil sürücüsü geri manevra yaparken motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı, otomobil sürücüsü ise kazaya dair ifadesini verdi.

FATİH'te sapağı kaçıran otomobil sürücüsü geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mücahit Baka yaralanırken, otomobil sürücüsü Yusuf Vardar, "60 yaşın cehaleti ile bir hata yaptım böyle geri geri geldim. Arkamda 4 motorlu dans ediyorlardı oldu işte" dedi.

Kaza saat 22.00 sıralarında, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre sapağı kaçıran 34 ED 4328 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Vardar, geri manevra yaptığı sırada Mücahit Baka(25)'nın kullandığı 16 ASZ 511 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Baka yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baka, ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Vardar ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

'60 YAŞIN CEHALETİYLE HATA YAPTIM'

Kazanın ardından konuşan Vardar, "60 yaşın cehaleti ile bir hata yaptım böyle geri geri geldim. Sapağı kaçırdım, 10 metre geri gideyim dedim. Arkamda 4 motorlu dans ediyorlardı oldu işte" diye konuştu. Yaralanan motosiklet sürücüsünün arkadaşı ise, "Avrasya Tüneli'nden çıkmıştım, 3 arkadaş, araç geri geri geliyordu. Biz zor kurtardık zaten. En arkadaki arkadaş kurtaramadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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