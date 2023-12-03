Fatih'te Gerçekleştirilen Asayiş Denetiminde 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

FATİH'te, emniyetin birçok biriminden polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş denetiminde, 3 bin 338 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken aranan 3 şüpheli ile üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki birçok birimden polis ekibinin katılımıyla başta Aksaray olmak üzere Fatih'in toplam 30 noktasında geniş kapsamlı asayiş denetimi yapıldı. Denetimde, 3 bin 338 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 495 araç ve 468 motosiklet polis ekipleri tarafından durdurularak arandı. Aranan 3 şüpheli ile üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Evraklarında eksik olduğu tespit edilen 5 kaçak göçmen de polis ekipleri tarafından işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.