Fatih'te GBT Uygulamasına Ateş Açan Şahıs ve İki Arkadaşı Yakalandı

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Fatih'te çarşı ve mahalle bekçilerinin GBT uygulaması sırasında bir grup şüpheli, bekçilere silahla ateş açtı. Olayda yaralanan ya da can kaybı olmazken, ateş eden 16 yaşındaki M.E. ile arkadaşı A.B.Ş. ve M.Ö. yakalandı.

Fatih'te çarşı ve mahalle bekçilerinin gerçekleştirdiği Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması sırasında bekçilere silahla ateş açan bir kişi ile yanında bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapan çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli gördükleri bir gruba GBT kontrolü yapmak istedi.

Bu sırada grup bekçilerin ikazına rağmen kaçarak uzaklaşırken, kaçan şahıslardan M.E. (16) bekçilere doğru silahla ateş etti.

Açılan ateş sonucu yaralanan ya da can kaybı olmazken, olay sonrası başlatılan çalışma kapsamında bekçilere silahla ateş eden M.E. (16) ile arkadaşları A.B.Ş. (25) ve M.Ö. (19) yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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