FATİH'TE EYLEMDE POLİSE TOKAT ATAN ASTSUBAYA 5 AY HAPİS CEZASI

FATİH'te sağlık çalışanlarının eylem yaptığı sırada görevli polis memuru Tugay I.?ya tokat attığı iddiasıyla yargılanan astsubay Nebi Kürşat Ö. "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nebi Kürşat Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Nebi Kürşat Ö., bir önceki celse "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde savcının verdiği mütalaaya karşı beraat talebinde bulundu. Sanık avukatı Begüm Yakar ise müvekkilinin kastı olmadığını, sadece eşinin kaybolan çantasını bulmak için olay yerinde olduğunu, eşinin kuvvetli şekilde itilmesi üzerine bu fiili önlemek için hamle yaptığını, şikayetçinin yüzünü hedef almadığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti. Şikayetçi avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

ALT SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanık hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan dava açılmışsa da yeterli delil elde edilemediğinden bu suçtan beraat kararı verdi. Mahkeme, sanığın "Görevi yaptırmamak için direnme" suçunun ise sabit olduğunu, alt sınırdan takdiri indirim uygulayarak 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Temmuz 2022 tarihinde Fatih Çapa Tıp Fakültesi içerisinde iki saat içerisinde bin 100 kişinin toplandığı ve basın açıklaması yaptığı anlatıldı. Grubun açıklama sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçtikleri, polis ekiplerinin grubun fakülte dışına çıkmalarına engel olmaya çalışmasına rağmen grubun bariyerleri aşarak müdürlük önünde yürüyüşe devam ettiği anlatıldı. Grubun İl Sağlık Müdürlüğü önünde de basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldıkları belirtildi. İddianamede, Çapa Tıp Fakültesi önünde çekilen polis bariyerini aşmak isteyen grup içerisinde astsubay olan Nebi Kürşat Ö.?nün, olay yerinde görevli olan polis memuru Tugay I.?ya tokat atarak yaraladığı anlatıldı. Polis memuru Tugay I.?nın kendisine tokat atan sanıktan şikayetçi olduğu ve uzlaşmak istemediğini ifade ettiği anlatıldı. İddianamede, astsubay Nebi Kürşat Ö.?nün alınan savcılık ifadesinde eşini korumak amacıyla görevli polis memurunu ittiğini, ifadesinin devamında görüntülerin kendisine izletilmesinin ardından ise polis memuruna tokat attığı itiraf ettiği ifade edildi. Nebi Kürşat Ö. olay günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu 12 gün sonra tahliye edildi. İddianamede, astsubay Nebi Kürşat Ö.?nün "Kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama" ve "Kamu görevlisin görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplamda 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık astsubay Nebi Kürşat Ö. ilk duruşmadaki savunmasında, "Amacım kimseye vurmak değildi, eşimi korumaktı. Amacımız eyleme katılmak veya direniş göstermek değildi. Şikayetçiyi yaralama kastım da yoktur" demişti.