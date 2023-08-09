Fatih'te eve uyuşturucu baskını: 1 kişi tutuklandı

Fatih'te bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis düzenlediği operasyonda daha öncede aynı suçtan kaydı olan 41 yaşındaki adamı uyuşturucu maddelerle yakaladı. İstanbul polisi, önceki gün Silivrikapı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalatı ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis eve düzenlediği operasyonda, 3000 gram skunk, 2 adet saksıya dikili halde kenevir bitkisi, 490 gram kenevir bitkisi tohumu, 50 gram kenevir, 51 gram kubar, 19.500 TL nakit para ele geçirdi. Aynı zamanda evde daha öncede uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan Ü.M.yakalandı. Ü.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.