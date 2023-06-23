Fatih'te Eski Sevgilisini Vurarak Öldüren B.A. İntihar Girişiminde Bulundu

Fatih'te Moldovalı Elena David'i vurarak öldüren B.A. intihar girişiminde bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Fatih, Saraç İshak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.A., eski sevgilisi olduğu öne sürülen Elena David'in (25) çalıştığı iş hanına geldi. İkili arasında çıkan tartışma çıktı. Bu sırada B.A. getirdiği tabanca ile önce kadına sonra da kendisine ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine giden çevredekiler ikiliyi kanlar içerisinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elena David'in hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı B.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. İş hanındaki çantacıda çalıştığı öğrenilen Elena David'in cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.