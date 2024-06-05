Üye Girişi
Haberler

Fatih'te Eşini Öldürdüğü Öne Sürülen Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te eşini öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Sanığın kardeşi ise beraatini istedi.

Fatih'te, eşini öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık olan kardeşi Bahattin Narman ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Yalçın Narman'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, sanık Bahattin Narman'ın ise üzerine atılı "kasten öldürmeye yardım etme" suçunun unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle ise baraati istendi.

Maktul Fatma Narman'ın babası Eshed Genç, mütalaanın ardından söz alarak, "Benim kızım suçsuz, günahsızdı. Ömür boyu cezalandırılmasını istiyorum. Adaletinize güveniyorum." dedi.

Tutuklu sanık Narman ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Nisan 2022'de Fatih'teki bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

Maktul Fatma Narman'ın sırt üstü ve çıplak yatar halde sağ göğüs ile sağ bacak bölgesinden vurulduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanık Yalçın Narman hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

İddianamede, olay anında apartmanın önünde araç içinde beklediği ifade edilen sanığın kardeşi Bahattin Narman'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Savcısı Güncel Haberler

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı

 İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

 Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

Bakmadan Geçme

Adana 2024 yılı kurban satış ve kesim yerleri nereler? Özel sektöre Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı idari tatil mi, resmi tatil mi? EKPSS TERCİH BAŞLADI MI 2024? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Erzurum Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Erzurum'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? E - OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? MEB e - Okul not ve DEVAMSIZLIK kapama tarihi ne zaman? Gaziantep Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Gaziantep'te kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349 Antalya Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Antalya'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor? MOURİNHO MALİYETİ NE KADAR? Ali Koç açıkladı: Mourinho yıllık maliyeti kaç para? Kayseri Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Kayseri'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? İzmir'de kurban satış ve kesim yerleri nereler? İşte 2024 İzmir kurban pazarı konumları Ankara Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Ankara'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Bursa Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Bursa'da kurban pazarı nereye, hangi ilçeye kuruluyor?
TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title