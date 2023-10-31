Fatih'te Eşi Öldürülen Yalçın Narman ve Kardeşi Yargılanıyor

Fatih'te eşi Fatma Narman'ı öldürdüğü iddia edilen Yalçın Narman ve kardeşi Bahattin Narman'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların savunmaları ve tanık ifadeleri dinlendi.

Fatih'te, eşi Fatma Narman'ı öldürdüğü öne sürülen Yalçın Narman ile kardeşi Bahattin Narman'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Yalçın Narman, maktulün vurulmasının ardından yatak odasında bulunan silahı polislere teslim ettiğini, ancak fotoğrafı çekilerek dosyaya giren silahın olayda kullanılan silah olmadığını öne sürdü.

Tanık olarak dinlenilen polis memurlarından Serkan E, olay yerine gittiğinde sanık Narman'ın orada olduğunu, maktul Fatma Narman'ın ise yerde yattığını söyledi.

Olay yerine ilk giden resmi polis ekiplerinin yatak odasında bulunan gri renkli silahı aldıklarını ifade eden tanık Serkan E, sanığın ve maktulün babasının karakola götürüldükten sonra ekiplerin evin önündeki arabada silah olabileceğini söylemesi üzerine arama kararı alarak araç içerinde arama yaptıklarını ve siyah renkli bir silah daha bulduklarını ifade ederek, "Olay intihar dediler. Arabada bulduğumuz silahı teslim eden bizdik. Yatak odasında bulunan silahı diğer ekip teslim etti." dedi.

Duruşmada ifadesinin ardından salondan ayrılan tanık E., cep telefonunda silahın fotoğrafının olduğunu hatırlaması üzerine yeniden salona gelmesinin ardından, olay günü elde edilen delilleri paylaştığını ifade ederek heyete, tetiği sarı olan siyah silahın fotoğrafını gösterdi.

Sanık avukatı Şeref Akçay ise olayın ardından teslim alınan iki silahtan birinin ve olayda kullanılan silahın kayıp olduğunu belirterek, "Olayda müvekkilin hatası yoktur. Polis silahı kaybetmiştir." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayın ardından ele geçirilen silahın mahkemeye teslim edilmesine dair Balat Polis Merkezi'ne yazı yazılmasına karar verdi.

Heyet, Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Nisan 2022'de Fatih'teki bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

Maktul Fatma Narman'ın sırt üstü ve çıplak yatar halde sağ göğüs ile sağ bacak bölgesinden vurulduğunun tespit edildiği bildirilen iddianamede, maktulün eşi sanık Yalçın Narman hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, sanık Yalçın Narman'ın kardeşi Bahattin Narman'ın ise olay anında apartmanın önünde araba içinde beklediği aktarılarak, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.