Fatih'te Eşi Fatma Narman'ı Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Fatih'te eşi Fatma Narman'ı silahla vurarak öldürdüğü ve çocukları alıp araç içerisinde bekleyen kardeşine götürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada olay yerine ilk giden polisler tanık olarak dinlendi.

Fatih'te eşi Fatma Narman'ı silahla vurarak öldürdüğü ve çocukları alıp araç içerisinde bekleyen kardeşine götürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada olay yerine ilk giden polisler tanık olarak dinlendi.

Fatih'te 24 Nisan 2022'de eşi Fatma Narman'ı silahla vurup öldürdüğü, daha sonra kendisini araçta bekleyen kardeşine çocuklarını götürdüğü iddia edilen sanık Yalçın Narman'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yalçın Narman ile tutuksuz sanık Bahattin Narman hazır bulundu. Duruşmaya maktul Fatma Narman'ın müşteki ailesi ile tarafların avukatları da katıldı.

"Diğer birimlerden otomobilde de bir silah çıktığı bilgisini aldık"

Duruşmada olay yerine ilk giden polisler tanık olarak dinlendi. Tanık polis memuru H.Ö., "İhbarın içeriği 'eşim bacağından vuruldu' şeklindeydi. Olay yerine gittiğimde ilk olarak Bahattin Narman binanın dışında bizi karşıladı. Hep birlikte yukarı olayın meydana geldiği yere çıktığımızda kapı açıktı. Yalçın Narman evin içerisindeydi. Kadın yatak odasının kapı eşiğinde sırt üstü hareketsiz şekilde yatıyordu. Şahsa silahın nerede olduğunu sorduğumda çekmeceden çıkartıp, doldur boşalt gibi bir hareket yapacağı sırada arkadaşım elinden aldı. Diğer birimlerden otomobilde de bir silah çıktığı bilgisini aldık. Olay yerine gittiğimde Yalçın Narman'ın çok sakin bir tavır sergilediğini hatırlıyorum" dedi.

Sanık Narman ise savunmasında, "Benim teslim etiğim silah gri renkli, gümüş renkli bir silahtı. Kesinlikle silahın 7.65 olduğuna eminim. Silahı bizzat ben teslim ettim. Dosyada fotoğrafı bulunan silah, bana fotoğrafını gösterdiğiniz silah arabada bulunan silah. Kuru sıkıdan dönme bir silahtır. 3-4 yıldır arabada duruyor. Benim teslime ettiğim silah değil" şeklinde konuştu.

Duruşmada müştekiler avukatı, sanık Bahattin Narman'ın da tutuklanmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Bahattin Narman'ın ise adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir evde şüpheli bir ölüm ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, maktul Fatma Narman'ın sırt üstü, çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Yalçın Narman'ın kendi dükkanında çalışan A.G. ile alınan tanık beyanları ile mesaj içeriklerine göre bir gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da şüphelinin evliliğine son vermek istediğini gösterdiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, olay yerinde 4 adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen maktul Fatma'da 2 adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmadığı nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü, olay yerinde şüpheli Yalçın ve Fatma dışında kimsenin olmadığı ve şüpheli Yalçın'ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra tekrar eve çıktığı belirtildi.

Şüpheli Yalçın'ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Bahattin'in ise çocukları araç içine alıp bekleyerek abisinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Yalçın Narman'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, şüpheli Bahattin Narman'ın ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL