Fatih'te Ecza Deposunda Yangın Çıktı

Fatih'te Ecza Deposunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te bir ecza deposunda çıkan yangın, depoda ve binada hasara yol açtı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, bina sakinleri tahliye edildi.

Fatih'te bir ecza deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Ayvansaray Mahallesi Mahkeme Külhanı Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan ecza deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede depoyu sararken üst katlarda oturan bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu depoda ve binada hasar oluştu.

Mahalle sakini Muhammed Sami, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevleri görünce itfaiyeyi aradıklarını belirterek, "Yangın çok çabuk büyüdü. Sokaklarımız dar. İnsanlar, itfaiye geç geldi diyebilirler ancak vaktinde geldiler ve hemen müdahale ettiler. Biz de komşularımıza yardım ettik. Yaşlı ve çocukları tahliye ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı

Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu

Demet Özdemir'in cesur elbisesi geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.