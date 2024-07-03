Fatih'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih'te düzenlenen operasyonda, sahte içki satışı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 680 şişe sahte alkol ve 2 bin 300 şişe kapağı ele geçirildi.
Fatih'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçuyla ilgili Fatih'te çalışma başlatıldı.
Ekipler, Tahtakale Mahallesi'ndeki tabelası olmayan bir depo ile araçta alkol satıldığını belirledi.
İkamete operasyon düzenleyen polis, şüpheli M.B'yi gözaltına aldı.
Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada, farklı markalara ait 680 şişe sahte alkol ile 2 bin 300 şişe kapağı ele geçirildi. ???????