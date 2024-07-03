Fatih'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçuyla ilgili Fatih'te çalışma başlatıldı.

Ekipler, Tahtakale Mahallesi'ndeki tabelası olmayan bir depo ile araçta alkol satıldığını belirledi.

İkamete operasyon düzenleyen polis, şüpheli M.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada, farklı markalara ait 680 şişe sahte alkol ile 2 bin 300 şişe kapağı ele geçirildi. ???????