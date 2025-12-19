Fatih'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün bekçiye çarpması kamerada
Fatih'te dur ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü, bekçiye çarparak kaçtı. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bekçinin sağlık durumu iyi, sürücü ise yakalandı.
Fatih'te "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçarken bekçiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Balat Mahallesi'nde gece devriyesi atan bekçiler, bir sürücüyü durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü, bir bekçiye çarpıp kaçtı.
Hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücünün aracıyla kaçmaya çalışırken bekçiye çarpması yer alıyor.