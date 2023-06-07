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Fatih'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

Fatih'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

Güncel Haberler

Fatih'te polis ekiplerince yapılan dron destekli trafik denetiminde bazı sürücülere ceza kesildi.

Fatih'te polis ekiplerince yapılan dron destekli trafik denetiminde bazı sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sirkeci'de arabalı vapur iskelesinin bulunduğu bölgede araçları durdurarak, sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Dronla yapılan denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin kentte gün boyu farklı bölgelerde süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü İstanbul Fatih Güncel Haberler

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