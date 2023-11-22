Fatih'te Dron Destekli Kırmızı Işık Denetimi: 5 Sürücüye 19 Bin 154 TL Cezai İşlem

Fatih Balat'ta trafik polisi ekipleri dron destekli kırmızı ışık denetimi yaptı. Denetimlerde 5 sürücüye toplam 19 bin 154 lira idari para cezası uygulandı.

Uğur GÜLBOY / FATİH'TE trafik polisi ekipleri dron destekli kırmızı ışık denetimi yaptı. Denetimlerde 5 sürücüye toplam 19 bin 154 lira idari para cezası uygulandı.

Fatih Balat'ta trafik polisi ekipleri dron destekli kırmızı ışık denetimi yaptı. Ayvansaray Caddesi'nde trafik ışıklarındaki denetimde sivil trafik polisi ekipleri dronla kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen otomobilleri denetim noktasında durdurdu. İhlal yapan araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi.

Ehliyetine daha önce el konulmuş bir sürücüye ise, 16 bin 380 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye 951 lira, 1 kişiye kasksız motosiklet kullanmaktan 436 lira, 1 kişiye trafik uyarı levhalarına uymamaktan 436 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 5 sürücüye toplam 19 bin 154 lira para cezası verildi.