Fatih'te Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

Fatih'te döviz bürosuna motosikletle yapılan silahlı saldırıda, yaralanan olmadan 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih'te döviz bürosuna silahla ateş açılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mesihpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren döviz bürosuna 31 Temmuz'da motosikletli bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan olmazken, Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada iki şüphelinin saldırı sonrası buluştukları bir kişiyle bölgeden ayrıldıkları tespit edildi.

Motosikleti kullandığı belirlenen T.M.A, Güngören'deki ikamet adresinde kurusıkı tabancayla yakalandı. Saldırı anında motosiklette bulunan U.B. ile olay sonrası buluştukları U.Ü.B. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
