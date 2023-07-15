Fatih'te Döviz Bürosu Soygunu: Yabancı Uyruklu Kişi Gasbedilip Yaralandı
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Fatih'te bir döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, motosikletli iki şüpheli tarafından gasbedilip silahla yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gaspçılar kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanmaları için çalışma başlatıldı.
Fatih'te döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi motosikletli iki şüpheli tarafından gasbedilip silahla yaralanırken, olayı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haseki'deki Millet Caddesi üzerinde yabancı uyruklu Vail H. iddiaya göre döviz bürosundan içerisinde 10 bin dolar bulunan çantayla çıktı.
Vail H'yi takip eden motosikletli iki şüpheli, içerisinde para bulunan çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Gaspçılara direnen Vail H. silahla bacağından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada, gasp anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, motosikletli şüphelilerin çantayı gasbetmesi, Vail H'nin hırsızların peşinden koşması ve olaya şahit olan vatandaşların koşuşturmaları yer aldı.