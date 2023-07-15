Fatih'te Döviz Bürosu Soygunu: Yabancı Uyruklu Kişi Gasbedilip Yaralandı

Fatih'te bir döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, motosikletli iki şüpheli tarafından gasbedilip silahla yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gaspçılar kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanmaları için çalışma başlatıldı.