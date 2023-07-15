Fatih'te Döviz Bürosu Soygunu: Yabancı Uyruklu Kişi Gasbedildi ve Vuruldu
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FATİH'te döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından gasbedildi. 10 bin doları gasbedilen kişi hırsızlara direnince bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
FATİH'te döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından gasbedildi. 10 bin doları gasbedilen kişi hırsızlara direnince bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel