Fatih'te Döviz Bürosu Soygunu: Yabancı Uyruklu Kişi Gasbedildi ve Vuruldu

FATİH'te döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından gasbedildi. 10 bin doları gasbedilen kişi hırsızlara direnince bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.