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Fatih'te Döviz Bürosu Soygunu: Yabancı Uyruklu Kişi Gasbedildi ve Vuruldu

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FATİH'te döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından gasbedildi. 10 bin doları gasbedilen kişi hırsızlara direnince bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

FATİH'te döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu kişi, kendisini takip eden motosikletli iki kişi tarafından gasbedildi. 10 bin doları gasbedilen kişi hırsızlara direnince bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Güncel Haberler

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