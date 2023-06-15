FATİH'TE DÖVİZ BÜROSU ÇALIŞANI İKİ KİŞİ 700 BİN EURO İLE KAYIPLARA KARIŞTI

p>FATİH'teki bir döviz bürosunun iki çalışanı Burak B. ve Ahmet Ş., döviz bürosu için bir müşteriden teslim aldıkları 700 bin Euro ile kayıplara karıştı.

Olay, Fatih'te Vezirhanı Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda 1 Haziran Perşembe günü yaşandı. İddiaya göre, döviz bürosunun iki çalışanı, 700 bin Euro teslim almaya bir müşterinin dükkanına gitti. 2 çalışan parayı, döviz bürosuna ait banka hesabına yatırmak üzere teslim aldı. Büronun 15 yıllık çalışanı Burak B. ve 2 yıllık çalışanı Ahmet Ş. önce döviz bürosu sahibine bankanın parayı kabul etmediğini söyledi, daha sonra ise 700 bin Euro ile ortadan kayboldu. Çalışanlarına ulaşamayan döviz bürosu sahibi Ahmet Özaslan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İki şüphelinin, 700 bin Euro'yu teslim aldığı ve aynı gün içinde motosiklet satın alırken görüldüğü anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri, ortadan kaybolan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ederken, döviz bürosunun sahibi Ahmet Özaslan yaşananlar hakkında konuştu.

"BAŞLARINA BİR İŞ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

"ŞİKAYETİMİ GERİ ALMAMI İSTEDİLER"

"ÖNCEDEN TASARLAMIŞLAR PLANLAMIŞLAR"

"BEN BİLE AİLESİNİN KARŞISINA ÇIKARKEN UTANDIM"

Yaşananları hala kabul edemediğini belirten Özaslan, "15 yıllık bir elemanımın bu şekilde bir hareket içinde karşıma çıkması. Ailesinin karşısına ben bile bu şekilde çıkmaya utandığım halde bu vatandaşın nasıl bu şekilde bir girişimde bulunduğuna şaşırıyorum. Gördüğüm zamanda nasıl bir tepki vereceğimi bilmiyorum açıkçası. Hani iki günlük birisi olsa ne bileyim 6 aylık 1 senelik birisi olsa kızarsın, şikayetini geri almazsın. Her türlü şeyi yaparsın ama bu aile gibi. İnsan ne yapacağını şaşırıyor açıkçası. Görenlerin, duyanların yardımcısı olmasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.