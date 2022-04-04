Fatih'te dört katlı otoparkta çıkan yangın söndürüldü

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te dört katlı bir otoparkın girişinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi'ndeki 4 katlı kapalı bir otoparkın girişinde henüz bilinmeyen nedenle önce patlama yaşandı ardından da yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale etti. Otoparkın birinci katına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamada otoparkın duvarları yıkılırken cam ve çerçevelerin çevreye savrulduğu görüldü.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemede, patlama ve ardından çıkan yangında can kaybının olmadığı, otoparkta büyük çapta maddi hasar oluştuğu tespit edildi.

Patlama sonucu çıkan yangının ilk anlarında yaşanan patlamalar ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, alevlerin metrelerce yükselmesi ile itfaiye ekiplerinin yangına ilk müdahalesi yer alıyor.